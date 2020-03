Koronawirus. Rząd częściowo zamyka galerie handlowe i restauracje

- Naszym podstawowym zadaniem jest powstrzymanie takiego przyrostu (zakażeń koronawirusem - red.), jaki mają nasi sąsiedzi - powiedział premier podczas piątkowej konferencji prasowej. Ocenił, że to kluczowe dla bezpieczeństwa i zdrowia Polaków.

News money.pl: Zakaz handlu złagodzony. W niedzielę będą dostawy towaru

- Jesteśmy zobowiązani do wszelkich kroków, by bezpieczeństwo było utrzymane. Do tego potrzebna jest odpowiedzialność - mówił. - Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i przywrócenia kontroli na granicach - powiedział.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: zakażeń będzie dużo więcej

Poza tym rząd zdecydował o zamknięciu galerii handlowych od nocy z piątku na sobotę. Czynne mają być tam tylko sklepy spożywcze, drogerie i apteki, a także pralnie. Restrykcje nie dotyczą sklepów poza galeriami.

Koronawirus. Lekarze w przychodniach przez telefon. Drzwi poradni mają być zamknięte. Zalecenie Porozumienia Zielonogórskiego

- Podjęliśmy też decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, pubów, klubów, kasyn - powiedział premier. Punkty gastronomiczne będą mogły prowadzić sprzedaż posiłków na wynos lub z dowozem.

Kolejnym punktem jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.

- To racjonalny kompromis. Trudny, ale racjonalny - powiedział premier. Przyznał, że te obostrzenia są dla Polaków uciążliwe, ale - jak mówił - trzeba wyważyć między komfortem życia a bezpieczeństwem. - Niestety spodziewamy się w najbliższych dniach fali zachorowań. Bez tych decyzji ta fala mogłaby się wymknąć spod kontroli. Nie możemy na to pozwolić - powiedział premier. - Wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież proszę: spędźmy ten czas w domu. Apeluję do pracowników o to, by w miejscu pracy zachowali ścisłe zasady higieny - mycie rąk, dezynfekcja - dodał.

- Od tego, jak się teraz zachowamy, zależy los naszych najbliższych - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. - To nie jest czas na zabawę, to czas na wspólne racjonalne działanie, by przerwać ten pas transmisyjny przenoszenia zarażenia z człowieka na człowieka - mówił. Wskazywał, że to ostatni moment na wprowadzenie tak restrykcyjnych zasad. Apelował o rozsądek i dziękował lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, ratownikom, a także samorządom.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że w najbliższych godzinach zostaną ogłoszone dwa rozporządzenia: pierwsze dotyczy przywrócenia kontroli na granicach, a drugie - obostrzeń dla cudzoziemców i kwarantanny. - To bardzo trudna decyzja, ale ona była konieczna - powiedział.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące