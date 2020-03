Koronawirus. Lekarze w przychodniach przez telefon. Drzwi poradni mają być zamknięte. Zalecenie Porozumienia Zielonogórskiego

Na czym mają one polegać? "Wszystkie porady powinny być udzielone w trybie teleporady i dopiero jeżeli z takiej porady wynikać będzie konieczność osobistego zbadania pacjenta, to umawiana powinna być porada osobista".

Jak argumentuje Porozumienie, aktualnie każdy wchodzący do poradni pacjent to potencjalne źródło zakażenia. "Mamy już przypadki pacjentów chodzących po placówkach medycznych i zarażających innych. Taki pacjent pojawiający się w poradni to potem konieczność kwarantanny personelu do 14 dni, zamknięcie czasowe poradni na czas dezynfekcji oraz oczywiście zakażeni inni pacjenci czekający na poradę".