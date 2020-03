Epidemia koronawirusa. 2 tys. wniosków o zasiłek opiekuńczy

Jak informuje ZUS, na razie do Zakładu trafiło nieco ponad 2 tys. takich wniosków. To niewiele, warto jednak pamiętać, że to głównie wnioski pracujących na umowach B2B. Wnioski zatrudnionych na umowę o pracę trafiają do pracodawców, więc dopiero za jakiś czas będzie można oszacować, ile osób naprawdę skorzystało z tej możliwości.