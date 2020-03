Koronawirus. Szkoły mogą być zamknięte dłużej, a egzaminy przeniesione na inny termin

- Będziemy realizowali wytyczne ministra zdrowia. Prawdopodobnie ten dwutygodniowy termin przerwy w nauce, tej standardowej, którą dotąd znaliśmy, zostanie wydłużony - powiedział Piontkowski. Minister dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba to resort wyda rozporządzenie o wydłużeniu okresu zamknięcia placówek oświatowych.

- Egzaminy ósmoklasisty są w końcu kwietnia. Jeżeli przerwa w zajęciach w szkole skończyłaby się wraz ze świętami wielkanocnymi, no to wówczas spokojnie te egzaminy mogłyby się jeszcze odbyć. Gdyby ta przerwa się wydłużała, to oczywiście egzaminy nie mogłyby się odbyć, musielibyśmy je przenieść - powiedział minister i dodał, że nie wyklucza takiej możliwości również w przypadku matur.