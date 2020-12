Koronawirus. Szwecja i Niemcy wciąż walczą z drugą falą. Angela Merkel ostrzega rodaków: to mogą być ostatnie święta

Szwecja, Węgry, Szwajcaria, Holandia i Portugalia - to w tej chwili te kraje Europy, które wciąż mają wysokie wskaźniki zakażeń. W Szwecji w ciągu ostatniego tygodnia każdy dzień przyniósł średnio po 56 zakażeń na każde 100 tys. mieszkańców. W Holandii było to 40.

Sąsiadująca Finlandia i Norwegia (łącznie te kraje mają podobną populację, co Szwecja) mają odpowiednio 30 tys. i 40 tys. zakażeń. Liczna zgonów w żadnym nie przekroczyła 500. Dzienne statystyki trudno porównywać, gdyż Szwedzi ich nie podają zbyt regularnie.

W Finlandii i Norwegii to pięć razy mniej.

Szwecja - w porównaniu do sporej części Europy - wciąż nie zdecydowała się na znaczne restrykcje. Dopiero od kilku dni uczniowie szkół średnich nie uczęszczają na zajęcia, a lekcje odbywają się w całości zdalnie.

Jedną z obowiązujących zasad jest zakaz serwowania alkoholu po godzinie 22 w restauracjach i knajpach. A warto wziąć pod uwagę fakt, że w Szwecji od lat dostęp do alkoholu jest utrudniony, bo jest sprzedawany wyłącznie w państwowych sklepach.

- Obcy, którego zakazisz, może bardzo zachorować. Przyjaciel, którego zakażesz, może wymagać pomocy. Dziadek, którego zakazisz, może umrzeć - mówił premier Szwecji Stefan Löfven w niedawnym orędziu do narodu. Podczas ostatnich konferencji prasowych prosił, by podczas świąt Bożego Narodzenia nie organizować dużych imprez rodzinnych.

W Europie jest jeszcze jeden kraj, który wyjątkowo mocno - i długo - zmaga się z kolejną falą wirusa. I są to Niemcy.

We Włoszech, Hiszpanii, Francji i Polsce widać spadki zakażeń w ostatnich dniach. W Niemczech jest zupełnie odwrotnie. Właśnie padł rekord niemal 30 tys. infekcji w ciągu zaledwie jednego dnia. W efekcie niemal wszystkie niemieckie dzienniki pytają o to, jak będzie wyglądał "lockdown", czyli zamknięcie gospodarki.

Kanclerz Angela Merkel musiała bronić w Bundestagu swoich decyzji. Mówiła, że z głębi serca jest jej przykro, że część miejsc - w tym i biznesów - musi być w tej chwili zamknięta. Jak jednak podkreśliła, kilkaset zgonów każdego dnia to zbyt duża ofiara i nie można w tej chwili luzować obostrzeń. Zwróciła się również bezpośrednio do Niemców.

Zauważyła, że zbyt dużo kontaktów społecznych dziś spowoduje dramat tysięcy rodzin na chwilę po świętach - gdy starsi rodzice i dziadkowie po prostu będą chorować. - To mogą być ostatnie święta z nimi - ostrzegała. I podkreśliła, że jeżeli Niemcy i niemiecki rząd tego nie upilnują, to poniosą porażkę.

I tak np. władze Berlina rozważają zamknięcie części sklepów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Mały lockdown miasta mógłby potrwać aż do 10 stycznia. Decyzje zapadną we wtorek, w przyszłym tygodniu. A wszystko to przez przepełnione oddziały w berlińskich szpitalach. Tu również zaczyna brakować miejsc i personelu.