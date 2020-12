Budżet UE zatwierdzony. Ekonomista wyjaśnia, co to oznacza dla polskiej gospodarki

W czwartek przywódcy państw unijnych doszli do porozumienia w kwestii Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 (czyli de facto budżetu UE) i Funduszu Odbudowy o łącznej wartości ok. 1,8 biliona euro. O negocjacyjnym sukcesie poinformował na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel .

Środki z Funduszu Odbudowy trafią do Polski

Ostatecznie widmo weta oddaliło się, gdyż szefowie państw członkowskich zgodzili się na kompromis wypracowany przez prezydencję niemiecką, Brukselę, Warszawę i Budapeszt, który w money.pl opisywaliśmy szczegółowo . Zapytaliśmy profesora Mariana Nogę, byłego członka RPP, obecnie profesora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, jakie środki z nowego funduszu trafią do Polski.

- Fundusz Odbudowy podzielony jest na dwie części: jedna dotyczy bezzwrotnych dotacji, a druga - pożyczek. Z pieniędzy, które trafią do Polski, 23 miliardy euro to bezzwrotne dotacje, a ok. 34 miliardów to pożyczki - wyjaśnia prof. Marian Noga.