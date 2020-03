Koronawirus toczy gastronomię. "Czujemy wsparcie okolicznych mieszkańców. Bez nich byśmy nie przetrwali"

- Czujemy wsparcie naszych stałych klientów, ale i nowych, którzy mieszkają w sąsiedztwie i chcą nam pomóc w tej sytuacji. Głównie pieczywo obecnie ciągnie cały biznes. To nasze własne receptury na wypieki bez sztucznych dodatków - mówi Paweł Podedworny, który wraz z żoną Urszulą jest właścicielami "Bistro Miło Mi".

Od początku epidemii, zamawiający lunche, śniadania czy kolacje, mówili, że świadomie w ten sposób wspierają "Miło Mi", bo "Was lubimy i lubimy tu jeść i się spotykać". Teraz spotkania wyglądają nieco inaczej i są miłą niespodzianką.

- Od pracownika dostaje tylko adres i zapakowane jedzenie. Jadę, drzwi się otwierają i staje przede mną człowiek, którego bardzo dobrze znam z lokalu. Zachowujemy bezpieczny dystans, ale to świetne, pozytywne spotkania. To niezwykle budujące i dziękujemy naszym klientom, że są teraz z nami - mówi Podedworny, który dodaje, że teraz wie, że przetrwają.

Jeszcze kilka dni temu, to nie było takie pewne. Bistro "Miło mi" na rynku jest dopiero od maja 2018 r. Dwoje młodych ludzi z Wrocławia - Paweł i Urszula - zdecydowali się zaryzykować. Zamienili bezpieczne etaty na osiedlową restaurację.

- Zanim to zrobiliśmy, żona już po etacie pracowała rok w restauracji. Uczyła się tego fachu, obserwowała, jak to wygląda od środka. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo - mówi Paweł Podedworny.

- Początek 2020 r. był trudny. Styczeń w gastronomii zawsze taki jest. Potem były ferie, więc też niełatwo było. Fajnie zaczęło się robić w marcu. Mieliśmy już satysfakcjonujące utargi. Weekend od 6 do 8 marca pobił pod każdym względem nasze rekordy. Poczuliśmy, że jednak się uda - opowiada Podedworny.

Do środy 11 marca, kiedy jeszcze normalnie pracowały szkoły, firma jeszcze funkcjonowała. Potem przyszło najgorsze.

Rząd wprowadził ograniczenia dotyczące przemieszczania się. "Robimy to dla ocalenia życia wielu Polaków"

- Od kilku tygodni pracowaliśmy nad nowym menu. Zainwestowaliśmy w "Restaurant week", który we Wrocławiu startuje 15 kwietnia. Kupiliśmy nową zastawę, wynajęliśmy fotografa, a w piątek okazało się, że musimy zamknąć obie restauracje - mówi Paweł Podedworny.

To było najtrudniejszych kilka dni w ich gastronomicznej historii. Pojawiły się myśli o zwieszeniu działalności, ale wspólnie z zespołem zdecydowali o podjęciu wyzwania.

- Dostawa, to nie jest taka łatwa sprawa. Pośrednicy, jak np. pyszne.pl nie działają w tym rejonie Wrocławia. Musieliśmy zorganizować to sami. Na razie ja jeżdżę z dostawami - mówi przedsiębiorca.

Problem z dowozem potraw nie ogranicza się tylko do kwestii logistycznych. Dania muszą się nadawać do tego, by po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, nadal były smaczne. Dlatego zmienili menu i na profilu facebookowym "Miło mi", codziennie rano pojawia się inne, specjalnie przygotowane na ten konkretny dzień.