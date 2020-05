Koronawirus. Unia Europejska zawiesza dostawę maseczek z Chin po piśmie Łukasza Szumowskiego

"To bardzo ważne by powiadomić o wynikach naszych badań wszystkie państwa członkowskie, aby nie narażać medyków na niepotrzebne ryzyko, bo maski nie chronią przed koronawirusem" - pisze minister Szumowski .

- Zdecydowaliśmy się zawiesić przyszłe dostawy tych maseczek - powiedział rzecznik europejskiej komisji ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker, cytowany przez Associated Press. - Zobaczymy, jakie działania należy podjąć, jeśli rzeczywiście występuje problem z jakością tych maseczek - dodał. To oznacza, że do Unii wstrzymana zostanie dostawa 10 mln maseczek z Chin.