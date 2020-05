Koronawirus w Polsce. Część Polaków wciąż ma plany na wakacje

Niemal 15 proc. na miejsce wypoczynku wybierze własną działkę albo lokum należące do rodziny. Jak podaje "DGP", w góry, nad morze lub nad jeziora uda 23 proc. z nas.

16 proc. wczasowiczów na wakacje wybierze polski kurort wypoczynkowy. Zdaniem ekspertów, cytowanych przez gazetę, to właśnie krajowy sektor turystyczny ma największe szanse, by odbić się po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Marlena Kosiura, analityk portalu InwestycjewKurortach.pl, w rozmowie z "DGP" stwierdza, że na największy popyt mogą liczyć właściciele apartamentów. To właśnie te placówki Polacy wybiorą najchętniej. Sprzyja temu fakt, że właściciele apartamentów gwarantują nie tylko nocleg, ale zapewniają też dostęp do kuchni, co pozwala klientom samodzielnie przygotowywać posiłki.