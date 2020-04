Koronawirus nie krzyżuje planów wakacyjnych Polaków. 40 proc. chce na nie wyjechać po pandemii

- 12 proc. respondentów po prostu nie ma teraz głowy do planowania urlopu, co też się zmieni, gdy epidemia zacznie wygasać. Nasze badanie wskazuje jednak, że stopniowo będziemy się przełamywać, zaczynając od wyjazdów w kraju. To dobra prognoza dla branży turystycznej, która z powodu pandemii znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej - dodaje Łącki.

Dla 21 proc. badanych wyjazd na wakacje będzie niemożliwy ze względu na brak pieniędzy. Mniej niż co dziesiąty wskazuje, że przed planowaniem urlopu powstrzymuje ich niepewność związana z utrzymaniem pracy i dochodów . Zaledwie co dwudziesty najpierw chce uporządkować inne sprawy po ustaniu pandemii, a 4 proc. nie potrafiło wskazać żadnego powodu, dla którego nie myślą o wakacjach.

Jak zatem turbulencje gospodarcze wywołane koronawirusem wpłyną na wakacyjne wybory Polaków? Jak wskazują autorzy badania, chętniej wybierać będziemy miejsca noclegowe, które są mniejsze. Najchętniej wybierane będą kwatery prywatne - na tę odpowiedź wskazało 39 proc. ankietowanych. Co czwarty z kolei wybierze pensjonaty, a mniej niż co piąty - agroturystykę.

- Rzeczywisty wpływ epidemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce poznamy za miesiąc lub dwa - wyjaśnia Adam Łącki. - Zazwyczaj w okresie od maja do września obserwowaliśmy spadek zadłużenia, co było podyktowane lepszą sytuacją finansową touroperatorów w sezonie urlopowym. Jesienią i zimą znów następował przyrost zadłużenia, by ponownie obniżyć się w maju. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w tym roku, z uwagi na zastój spowodowany przez pandemię, takiego odbicia nie będzie. Widocznej poprawy sytuacji w turystyce można oczekiwać najwcześniej jesienią. Pomóc w tym mogą właśnie plany urlopowe Polaków - wytłumaczył ekspert.