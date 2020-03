Koronawirus w Polsce. Kierowcy ciężarówek nieco odetchnęli, nie muszą wypełniać deklaracji

- Po północy polskie służby zrezygnowały z deklaracji dla kierowców ciężarówek. Mierzona jest jedynie temperatura - przekazuje Dudkowiak z wyraźną ulgą. Jak do tego doszło? Rządzący przyglądający się gigantycznym korkom na granicach, zdecydowali się na zmianę podejścia do kontroli granicznych.

- Karty lokalizacyjne, nawet gdyby były do wypełnienia w minutę, to i tak byłoby to za długo w obecnej sytuacji. Coś komuś się pomyliło w tej sprawie, zabrakło zrozumienia. W rozporządzeniu ministra zdrowia napisano, że w tej karcie trzeba podać telefon do kontaktu, podstawowe dane i miejsce ewentualnej kwarantanny i tyle. A to, co wypełniali kierowcy, bardziej przypomina skomplikowany formularz ZUS - mówi money.pl Maciej Wroński, prezes organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska.