Koronawirus. Premier i ministrowie dziękują kierowcom za poświęcenie, a stacje i firmy zamykają im toalety

"Co ciekawe bardzo szybko zamyka się przed kierowcami toalety i prysznice na stacjach z logo spółek Skarbu Państwa. Za płacone podatki traktują nas jak.... A kobiety to już w ogóle..."

"Zgadza się, taśma czerwona i zero reakcji na pytanie jak długo."

"To fakt, że na logistykach jesteśmy traktowani jak trędowaci. Biurokraci ogrodzą się szybą, postawią sobie wiadro płynu dezynfekcyjnego, a w toaletach dla kierowców, o ile są otwarte, nie ma nawet mydła czy papieru toaletowego..."

"Boże Narodzenie?"

"Tuchola, BP, osobne wejście do toalety, niestety zamknięte, tak więc pozostaje tylko iść pod tuje, będą wysokie i będą miały ładny kolor, a papierem ozdobić jak choinkę na Boże Narodzenie."

"Na ID Logistic Będzin 'cieciówka' udostępniła umywalkę do mycia rąk, ale kibel już zamknięty dla kierowców... Pomieszczenia, gdzie kiedyś był prysznic/toaleta dla kierowców, przerobili na pokój socjalny dla ochrony."

"DK 73 zaraz za Morawicą pow. kielecki w kierunku Tarnowa jest BP po prawej stronie. TOALETA ZAMKNIĘTA, ale do środka się wchodzi i kupić można wszystko."

To tylko niektóre wpisy kierowców na ich zawodowym forum.

- Generalnie jest to jakaś paranoja, nie dość, że nie ma gdzie się po drodze zatrzymać w lasku, bo niełatwo zaparkować, to stacje zamykają toalety. Niech "toi toiki" postawią chociaż, bo dojdzie do zasr... parkingów. Sorki za język, ale jestem zdruzgotany traktowaniem kierowców - mówi Andrzej, kierowca tira z kilkunastoletnim doświadczeniem.