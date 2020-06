Koronawirus w Polsce. Kwarantanna w firmie kurierskiej, chorzy na weselu i komunii

314 nowych zakażeń, 30 ofiar koronawirusa - to bilans wirusa w Polsce z czwartek. W sumie liczba chorych pacjentów przekroczyła 31 tys.

Warto przy okazji podkreślić, że oddział DHL Supply Chain w Sochaczewie - a to właśnie tam wykryte jest ognisko - nie dostarcza przesyłek bezpośrednio do klientów. Zamówionych ubrań, elektroniki lub innych przedmiotów nie doręczają pracownicy, którzy mają styczność z chorymi lub osobami w kwarantannie. DHL Supply Chain jest firmą odpowiedzialną za łańcuch dostaw np. pomiędzy dużymi przedsiębiorcami i za magazynowanie.

"Bezwzględnie stosujemy się do zaleceń odpowiednich służb sanitarnych" - zapewnia firma w specjalnym komunikacie. Podkreśla, że testy są i będą wykonane "wszystkim pracownikom pracującym w magazynie w Sochaczewie".

Drugie ognisko choroby w województwie mazowieckim jest w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. To placówka, która miała problemy już wcześniej. Teraz wirus pojawił się na oddziale wewnętrznym i oddziale nadciśnienia tętniczego. Służby zdiagnozowały 7 pacjentów z koronawirusem. Wszyscy zostali już przeniesieni w inne miejsca.

Inne ogniska są np. w województwie dolnośląskim. Problem jest w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach. Tu zakażonych jest 25 osób. Z tego 2 osoby to pracownicy, 23 osoby to pacjenci placówki.

A zaczęło się od problemów zdrowotnych jednej z pracownic firmy z Działoszyna. Zgłosiła się do lekarza z objawami podobnymi do grypy. To jednak nie była grypa, a właśnie koronawirus. W efekcie zamknięte zostały parki, boiska, a sanepid mocniej zaczął kontrolować lokalne targowiska.