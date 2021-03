Koronawirus w Polsce. Lockdown w kolejnych regionach? Decyzja pod koniec tygodnia

Liczba zachorowań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w ostatnich tygodniach wzrosła przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim. Stąd to właśnie ten region od soboty ponownie objęty został bardziej restrykcyjnymi obostrzeniami.

- Na ten moment nie ma jeszcze zaplanowanego terminu co do ogłaszania decyzji, które wynikają z kończącego się w rozporządzeniu terminu obowiązywania obostrzeń. Spodziewam się, że będzie to nie wcześniej niż na koniec tego tygodnia lub początku przyszłego tygodnia - wyjaśnił rzecznik rządu.