Koronawirus w Polsce. McDonald's redukuje etaty i wprowadza postojowe

Tyle, że nie wszyscy posłuchali. Na jednym z forów internetowych dla specjalistów z dziedziny kadr i płac piszą przerażone kobiety: "Pracuję u franczyzobiorcy McDonalda. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim i pobieram zasiłek z ZUS. Dostałam kilka dni temu pismo zawiadamiające mnie, że z powodów ekonomicznych pracodawca obniża mi wymiar czasu pracy do pół etatu oraz obcina wynagrodzenie do minimalnego. Mam pół miesiąca na podjęcie decyzji. Jeśli zgodzę się na gorsze warunki, czy ZUS obniży mi też zasiłek macierzyński?” – pyta zdenerwowana internautka.

Podstawą do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego jest wynagrodzenie pracownicy za okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych, przepracowanych przed miesiącem urodzenia dziecka: - Jeśli pracownica zgodzi się na nowe, gorsze warunki zatrudnienia, to nie wpłynie to na aktualnie pobierany zasiłek macierzyński. Będzie jednak już rzutowało na kolejne świadczenia płacone z ZUS - ostrzega Andrzej Radzisław, radca prawny i specjalista ubezpieczeń społecznych z kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy.

Prawnik tłumaczy, jak to działa: - Jeśli pracownica wróci do pracy i np. zachoruje, otrzyma zasiłek chorobowy naliczony już od niższego wynagrodzenia, zatem również będzie on niższy. Podobnie będzie z odprawą. Jeśli osoba taka po zakończeniu macierzyńskiego wróci do pracy i otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę, jej odprawa będzie naliczana już od nowego, niższego wynagrodzenia - informuje Andrzej Radzisław.