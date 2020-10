Koronawirus w Polsce. Wykres pnie się w górę

KOMUNIKAT 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

OBYWATELKI i OBYWATELE WOLSKI . Zwracam się dziś do Was nie tylko jako Premier z łaskawości miłościwie panującego nam Naczelnika, ale także jako jeden z Was, jako zwykły, skromny obywatel. Nasz kraj znalazł się nad przepścią, na krawędzi zagłady spowodowanej Pandemią Sars-CoV-2. Jakże wielki jest ciężar odpowiedzialności jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie wolskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność na wasze barki - chodzi o przyszłość Wolski i jego Obywateli, przyszłość, o którą ja, i moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach walki o Nowy Porządek Świata. Obywatelki i Obywatele Wolski, Ogłaszam, że dniem 08 Października 2020 roku ukonstytuowała się Medyczno-Obywatelska Rada Ocalenia Narodowego (MORON). Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji Wolski oraz w myśl naszych najbardziej żywotnych i interesówi oraz w zgodzie z Ustawą nr 1066 oraz JUST Act447, wprowadza o północy 08 Października 2020 PANDEMICZNY STAN WOJENNY (PSW) na obszarze całego kraju. Wspólnie, we współpracy z wolską Mandatowo-Maseczkową Milicją Obywatelską (MMMO), z reakrtywowanymi służbami ORMO, żołnierzami Obrony Szlachty Poiltycznej (OSP)j, i pracownikami innych służb, przede wszystkim medycznych i eksperckich, zaprowadzimy niezbędny Narodowy Reżim Sanitarny (NRS) tak potrzebny dla Ocalenia Narodu. Szczegóły i postanowienia wprowadzanego PANDEMICZNEGO STANU WOJENNEGO będą przedstawione w osobnym komunikacjie MORON w najbliższym czasie. Jednocześnie chcę przestrzec z całą stanwczością, że każdy prowokator czy szaleniec, który sprzeciwi się postanowieniom MORON, który odważy się podniść rękę przeciw jedynie słusznej Władzy jakże Prawej i Sprawiedliwej, niech będzie pewny, że mu tę rękę Władza odrąbie! W zgodzie z postanowieniami PANDEMICZNEGO STANU WOJENNEGO, osobnik taki zostanie przymusowo odosobniony w Prewencyjnych Izolatoriach Przeciw Anarchii (PIPA), zaszczepiony i jednocześnie poniesie dotkliwą karę finansową z całkowitą konfiskatą mienia włącznie. W interesie Klasy Szlachty Politycznej (KSP), w interesie ludu pracującego miast i wsi, robotników, chłopów i inteligencji pracującej - nie pozwolimy na szerzenie Sanitarnej Anarchii (SA) w naszym umiłowanym, niepodległym dobrze prosperującym (dzięki nam) Dystrykcie Polin. Obywatelki i Obywatelki Wolski - chcę Was z całą moją uczciwością, stanowczością i przekonaniem zapewnić, że na Froncie Walki z SarsCov-2 (FWzSC-2) - ZWYCIĘŻYMY!!! Jeszcze Wolska nie zginęła póki my rządzimy... Szalom, Z łaskawości Naczelnka Wolski, Podpremier Matijah Moravetzky