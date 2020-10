Niemcy szykują się do Bożego Narodzenia. Boją się 20 tys. zakażeń dziennie, choć... mają ich mniej niż Polska

Epidemia na dobre rozkręciła się w całej Europie. Nie ma kraju, który nie borykałby się z drugą falą wirusa. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski uznali, że od soboty cała Polska należy do "strefy żółtej". A to oznacza, że na ulicach znów pojawią się maseczki i przyłbice.

Jak mówił premier podczas czwartkowej konferencji, to jedyna szansa, by uniknąć drugiego "lock-downu", czyli zamknięcia gospodarki. - To są nasze jedyne hamulce bezpieczeństwa - mówi wprost Adam Niedzielski.

Polska na żółto i czerwono. Gdzie są strefy z większymi restrykcjami?

Nie tylko polski rząd decyduje się na znaczne kroki. Niemcy boją się, że w grudniu będą mieć blisko 20 tys. infekcji każdego dnia. Dlatego dzień po dniu zwiększają restrykcje - zamykają restauracje, ograniczają zgromadzenia i imprezy rodzinne. A kolejne działania są już szykowane.

Warto wiedzieć, że to jednak w Polsce przybywa więcej zakażeń - i łącznie, i w przeliczeniu na milion mieszkańców. Sytuacja u naszych zachodnich sąsiadów w ostatnich dniach jest po prostu lepsza.

Konferencja premiera ws. żółtych stref. Pytanie dziennikarza: przeprosi pan Polaków?

Ostatnie 7 dni w Niemczech to 18,4 tys. wykrytych infekcji koronawirusa. Ostatni tydzień w Polsce to 18,1 tys. wykrytych infekcji.

W ostatniej dobie to jednak Polska zanotowała więcej przypadków. Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin służby wykryły 4280 infekcji. U naszego zachodniego sąsiada było to 4058. A przecież Niemcy są dwukrotnie większym krajem.

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?

Biorąc pod uwagę różnice w populacji obu krajów, możemy powiedzieć wprost: w ostatnim czasie epidemia w Polsce wygląda o wiele gorzej niż w Niemczech. W ciągu jednego dnia w Polsce pojawiło się 112 zakażeń na każdy milion mieszkańców. W tym samym czasie ta liczba w Niemczech wynosi 48 zakażeń na każdy milion mieszkańców.

Kraj: Liczba potwierdzonych infekcji: Francja 18,7 tys. Wielka Brytania 14,1 tys. Rosja 11,1 tys. Czechy 5,3 tys. Holandia 4,9 tys. Ukraina 4,7 tys. Polska 4,2 tys. Niemcy 4 tys. Włochy 3,6 tys.

W tej chwili w Polsce jest też niemal tyle samo tzw. aktywnych przypadków (czyli osób, które mają potwierdzonego wirusa, ale nie zostały uznane za zdrowie), co w Niemczech. Do aktywnych zakażeń nie wlicza się osób, które z wirusem przegrały. Niemcy w tej chwili mają 33 tys. aktywnych infekcji. Polska - 32 tys. I znów - Niemcy są przecież krajem dwukrotnie liczniejszym.

Jak wygląda epidemia w poszczególnych krajach?

Kanclerz Angela Merkel już tydzień temu spotkała się z premierami krajów związkowych. Swoje wystąpienia zaczęła od jasnej deklaracji: musimy coś zrobić, by na święta Bożego Narodzenia w Niemczech nie było 20 tys. infekcji każdego dnia. I od słów do czynów nie było daleko.

I tak Berlin wprowadza namiastkę "godziny policyjnej". Od 23 do 6 rano zamknięte mają być wszystkie miejsca, które oferują alkohol. To bary, restauracje, supermarkety i nawet niewielkie sklepiki. W Berlinie w nocy po piwo można wyskoczyć już tylko na stację benzynową. Jednocześnie władze miasta wprowadziły zakaz większych zgromadzeń. Te muszą się skończyć również o wskazanej godzinie. Na wolnym powietrzu - i po 23 godzinie - spotkać może się tylko pięć osób z różnych gospodarstw domowych.

To drastyczne środki? W ten sposób Niemcy reagują np. na nielegalne imprezy, które miały miejsce właśnie w berlińskich parkach. Do klubów z muzyką techno wejścia nie było, więc tego typu wydarzenia wyniosły się na wolne powietrze. I przyciągały tłumy.

Podobnie bary chce zamykać Frankfurt nad Menem. Tutaj od najbliższego weekendu restauracje i knajpy będą nieczynne po godzinie 22. W mieście, na najczęściej uczęszczanych ulicach i deptakach, powróci wymóg chodzenia w maseczkach.

Gorączkowe szukanie rozwiązań

Kanclerz Niemiec na piątek zwołała za to kolejne spotkanie. Tym razem zaprasza włodarzy największych 11 miast, które w tej chwili borykają się z kryzysem. Niemiecki tabloid "Bild" już obwieścił, że będzie to "koronakryzysowy szczyt".

Nad kolejnymi restrykcjami mają się zastanawiać władze Berlina, Hamburga, Bremy, Lipska, Monachium, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Dusseldorfu, Dortmundu, Essen i Stuttgartu. Ewentualne nowe restrykcje dotknęłyby milionów Niemców. Doradcy Angeli Merkel już wskazują, że jeżeli sytuacja w dużych miastach się nie poprawi, to "kraj czeka katastrofa".

Dla Angeli Merkel najbliższy czas nie będzie zresztą najłatwiejszy. Niemcy przewodzą właśnie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. I muszą walczyć z wirusem na własnym podwórku, gdy jednocześnie rosną problemy na linii UE – Turcja i gdy konflikt na Białorusi nie chce gasnąć.

Niemcy nie są zresztą jedynym sąsiadem Polski, który walczy z koronakryzysem. W ciągu ostatniego tygodnia ponad 26 tys. infekcji pojawiło się również w Czechach. Ostatni dzień to ponad 5 tys. zakażeń. A przecież Czechy są jednym z mniejszych europejskich krajów. Jedna doba to 490 infekcji w przeliczeniu na każdy milion mieszkańców.

I to pozwala zrozumieć, dlaczego w tym kraju rozpoczął się stan wyjątkowy. Czesi, co ciekawe, nie nakazują jeszcze noszenia maseczek we wszystkich miejscach. Na razie chcą skuteczniej egzekwować ten obowiązek w zamkniętych przestrzeniach. Kraj, który jako jeden z pierwszych doskonale poradził sobie z wirusem, zdecydowanie zbyt mocno się rozluźnił.

Strefa wyjątkowa na południe od Polski

- Czesi wygrali z pierwszą falą epidemii i zapomnieli, co spowodowało, że poszło im tak dobrze. To oni jako pierwsi nosili maseczki i gremialnie o nich zapomnieli. To zaskakujące - mówi money.pl prof. Krzysztof Simon.

I Czesi chcą szybko wrócić na ścieżkę wygrywania z pandemią. Na razie jednak, pod względem wskaźników zakażeń, Czechy są na drugim miejscu w Unii Europejskiej (w przeliczeniu liczby zakażeń na liczbę mieszkańców). Numerem jeden jest od dłuższego czasu Hiszpania. W Czechach jednak tym razem normalnie działają restauracje i większość biznesów, a granice pozostaną otwarte. Ograniczone za to są znacznie zgromadzenia.

Co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda sytuacja na Słowacji. W ciągu tygodnia w tym kraju pojawiło się w sumie 4,5 tys. zakażeń. Ostatnia doba to 877 infekcji, czyli 160 na każdy milion mieszkańców (Słowacja liczy 5,4 mln obywateli). To więcej niż w Polsce i Niemczech.

Słowacja i tak postanowiła wprowadzić stan wyjątkowy. Nie jest on jednak tylko związany ze znacznie rosnącymi zakażeniami, a również krajowymi przepisami prawnymi. W ten sposób Słowacja będzie mogła się przygotować na ewentualną falę wirusa.

Podczas stanu wyjątkowego rządzącym łatwiej kupować niezbędny sprzęt ochronny oraz przemieszczać personel medyczny (nawet bez jego zgody). Jednocześnie jednak w kraju powrócił obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni otwartej, o ile nie można utrzymać odpowiedniego dystansu. Obowiązek ten cały czas jest w budynkach, ale również w szkołach (wyłącznie dla starszych uczniów).

Ukraina z problemami

Zdecydowanie gorzej z wirusem radzą sobie pozostali sąsiedzi Polski - Ukraina i Rosja. Ostatni tydzień na Ukrainie to dodatkowe 30 tys. zakażeń. Ostatnie dni przynoszą ponad 4 tys. infekcji. W przeliczeniu na każdy milion mieszkańców to 113 wykrytych infekcji w ciągu jednej doby. To wskaźnik nieznacznie wyższy niż w Polsce. Warto jednak pamiętać, że Ukraina ma już 239 tys. zakażeń, czyli dwa razy więcej niż Polska. Każdy kolejny dzień października przynosi średnio po 66 zgonów.

Z kolei Rosja w tydzień zanotowała ponad 70 tys. infekcji. Każdego dnia służby notują ponad 10 tys. potwierdzonych przypadków. W przeliczeniu na milion mieszkańców to niespełna 76 infekcji na każdy milion mieszkańców. To mniej niż w Polsce. Jednocześnie jednak październik już przyniósł śmierć dla 1,3 tys. osób.

Białoruś z kolei potwierdziła 2,8 tys. zakażeń. Średnio każdy dzień przynosi około 400 infekcji. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców to 42 infekcje na każdy milion obywateli. Jeszcze mniej infekcji zaraportowała Litwa. W ciągu tygodnia w tym kraju pojawiło się 790 zakażeń, czyli nieco ponad 100 każdego dnia. Litwa jest jednak wyjątkowo małym krajem. Mieszkam tam tylko 2,7 mln osób. A to sprawia, że na każdy milion obywateli w ciągu doby pojawia się 35 zakażeń.

Z kolei nasi północni sąsiedzi - Szwedzi - w ciągu tygodnia zaraportowali 3,5 tys. nowych infekcji. Każdy dzień przynosi około 500 zakażeń. Biorąc pod uwagę wielkość tego kraju, to daje współczynnik około 48 nowych infekcji w ciągu doby na każdy milion mieszkańców. To dwa razy lepszy wynik niż osiąga Polska.

