Koronawirus w USA. Nowy Jork otwiera salony kosmetyczne, solaria i boiska

Choć do pracy wróciły m.in. salony kosmetyczne i solaria, to jednak nie uniknęły one szeregu dodatkowych obostrzeń, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zwiększone restrykcje sanitarne zakładają m.in. obowiązek stałego noszenia maseczki przez klientów oraz wyłączenie z użytkowania poczekalni.