Koronawirus we Włoszech. Branża turystyczna straciła dziesiątki mld euro

Prognozy Instytutu na najbliższe miesiące także nie napawają optymizmem. Zdaniem ekspertów od stycznia do marca przyszłego roku liczba zagranicznych turystów będzie niższa aż o 85 procent, a krajowych - o 60 proc.

Przełoży się to na konkretne straty - Instytut prognozuje, że branża turystyczna straci ok. 7,9 miliardów euro, które w normalnych okolicznościach trafiłyby do firm działających w tym sektorze.