Koronawirus. Właściciele beskidzkich stoków otworzą stacje 1 lutego

- Będziemy to powtarzać tak długo, aż ktoś nas wreszcie usłyszy. My chcemy w Wiśle pracować - mówił na wtorkowej konferencji prasowej Matuszyński, który jest pełnomocnikiem zarządu Wiślańskiego Skipasu. To stowarzyszenie zrzeszające 15 ośrodków narciarskich w Wiśle, Ustroniu i Istebnej.