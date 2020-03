Koronawirus zamyka biznesy w Polsce. Tysiąc zrezygnowało, ponad 10 tys. zawiesiło działalność. W niecały tydzień

Co to oznacza? Nie funkcjonują, nie będą płacić podatków dochodowych , nie będą rozliczać się z VAT. Zawieszona działalność gospodarcza to również wyrejestrowanie z ZUS i koniec z płaceniem składek. Działalności nie można prowadzić przynajmniej przez 30 dni. To jasny sygnał od przedsiębiorcy: biznesu dla nich w tej chwili nie ma. Tak jak i najmniejszej płynności finansowej , która pozwoliłaby przetrwać koronawirusa w Polsce.

A warto podkreślić, że zawiesić działalność gospodarczą w myśl przepisów może przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników. Na ten krok decydują się zatem na początku najmniejsi na rynku. Za chwilę będą mogli to zrobić ci, którzy właśnie rozstają się z załogą (zatrudnioną do tej pory w oparciu o umowę o pracę ).

We wtorek 24 marca działalność zawiesiło 2,3 tys. przedsiębiorstw. Środa 25 marca? Kolejne 2,6 tys. wniosków o zawieszenie działalności. Czwartek 26 marca to znów 2,5 tys. wniosków o przerwę w biznesie.

Piątek 27 marca przynosi kolejne 2,2 tys. zawieszonych działalności. Przez weekend 28 i 29 marca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej trafia łącznie kolejne 1,4 tys. wniosków o zawieszenie działalności. Razem to blisko 11 tys. wniosków o zawieszenie działalności. Do tego dochodzą ci, którzy zdecydowali o likwidacji działalności - od 24 do 30 marca było to ponad 1 tys. firm.