Dymisja Adama Gawędy. Górnicza "Solidarność" zastanawia się, czy jest drugie dno decyzji

- Każda dymisja ministra ze Śląska musi wywoływać niepokój, bo jest zwiastunem zmiany polityki rządu w odniesieniu do branży i regionu, a zamieszanie to ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek oczekuje - skomentował dymisję wiceministra aktywów Adama Gawędy szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek, cytowany przez PAP.

Spółki węglowe boją się, że w obliczu drastycznego spadku zapotrzebowania na prąd koncerny energetyczne ograniczą produkcję energii i nie będą potrzebowały tyle węgla, co do tej pory. Tym bardziej chcą wiedzieć, co rząd ma im do zaproponowania.