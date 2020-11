koronawirus oprac. AKL 22 minuty temu

Koronawirus. "Zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań"

Zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznał, że jest to stabilizacja na wysokim poziomie rzędu dwudziestu kilku tysięcy nowych zachorowań dziennie.

