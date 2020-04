wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 1 godzinę temu

Koronawirus. Zmiany w ograniczeniach od 20 kwietnia. Nie tylko parki i lasy

Centra handlowe nadal nie będą w pełni otwarte. To samo dotyczy działalności drobnych usługodawców, jak fryzjerzy czy kosmetyczki. Realne jest za to poluzowanie spotkań, na przykład dwóch osób, które ze sobą nie mieszkają. Od 20 kwietnia będziemy mogli również wejść do parków i lasów.

