Koronawirus w Polsce i na świecie. USA na drodze do miliona chorych, Hiszpanie z podobnym problemem jak Włosi

Administracja Donalda Trumpa wysyła jednak jasny sygnał. W USA z powodu koronawirusa może umrzeć od 100 do blisko 250 tys. osób. A to oznacza, że chorych w całym kraju może być 12,5 milionów osób (mowa wyłącznie o potwierdzonych przypadkach). Dziś w USA jest 215 tys. infekcji. Władze spodziewają się jednak blisko 50-krotnego wzrostu ogólnej liczby chorych.

A warto przypomnieć, że pierwszego marca w USA było zaledwie 75 potwierdzonych przypadków. W ciągu kolejnych trzech tygodni liczba przebiła 100 tys. infekcji. Wystarczyło 6 kolejnych dni, by przybyło dodatkowych 100 tys. chorych.

Jak wynika z analizy money.pl, średnio w USA każdego dnia liczba infekcji rośnie o 16 proc. Co to oznacza? Jeżeli tempo rozprzestrzeniania się choroby nie spadnie, Stany równo za siedem dni będą miały ponad 650 tys. potwierdzonych chorych. Za 9 dni licznik przekroczy barierę 1 mln pozytywnych testów na obecność wirusa.

Warto zauważyć, że nie wszystkie stany w USA są po równo dotknięte problemem. Nowy Jork odpowiada za znaczną część infekcji - jest tutaj ponad 80 tys. potwierdzonych przypadków. Kolejny istotnie dotknięty jest stan sąsiadujący, czyli New Jersey. Tu jest jednak "tylko" 22 tys. chorych. Trzecia jest Kalifornia z sumą ponad 9 tys. potwierdzonych przypadków. Dla przykładu Wyoming czy Południowa lub Północna Dakota mają niewiele ponad 100 potwierdzonych przypadków.

Europa? Hiszpanie tuż za Włochami

W czołówce państw walczących z koronawirusem jest również Hiszpania. W tej chwili jest tam 104 tys. potwierdzonych infekcji. Jednocześnie - liczba nowych dziennych przypadków jest największa w całej Europie. A to sprawia, że Hiszpanie lada dzień staną się drugą najbardziej dotkniętą koronawirusem nacją na świecie.

Jak wygląda sytuacja w reszcie Europy? Jak wynika z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, który zbiera wyniki z całego świata, we Włoszech pojawiło się 4,7 tys. nowych zarażeń koronawirusem. Mowa o nowych przypadkach, zidentyfikowanych w ciągu ostatnich 24 godzin. Łącznie Włosi mają w tej chwili 110 tys. przypadków.

Do tej pory rekordowy dzień przyniósł ponad 6,5 tys. nowych przypadków. A to może oznaczać, że Włochy powoli - ale jednak skutecznie - ograniczają tempo rozprzestrzeniana się wirusa.

Ścieżką Włoch podążali do tej pory również Hiszpanie. W ciągu ostatniej doby przybyło tam 8 tys. nowych zarażonych. Dziś w tym kraju jest 105 tys. chorych.

Jak wygląda porównywanie przyrostu zachorowań? W danych uwzględnia się dzienny wzrost liczby nowych chorych dla całego kraju, o ile ogólna liczba przekroczyła już 100 potwierdzonych przypadków. Dlaczego od tego poziomu? Do tego momentu w różnych krajach wzrost był diametralnie różny. Jedne osiągały ten poziom w kilka dni, inne w długie tygodnie. Skalę rozprzestrzeniania się choroby pokazuje się z kolei dzień po dniu.

Ostatnia doba przyniosła dobre informacje z Francji. Jak wynika z danych Uniwersytetu Hopkinsa, służby sanitarne w ciągu ostatnich 24 godzin zidentyfikowały 4,8 tys. nowych chorych. Dzień wcześniej licznik poszybował aż do poziomu ponad 7 tys. chorych. W sumie we Francji jest ponad 56 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa.

Od dawna wzorem do naśladowania dla europejskich krajów może być Korea Południowa. Utrzymuje epidemie na stałym poziomie. Nie notuje drastycznych wzrostów chorych. Od dłuższego czasu liczba nowych przypadków oscyluje w okolicach 100 każdego kolejnego dnia. W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło 101 chorych. Łącznie suma chorych w tym kraju to nieco ponad 9 tys.

O tym, w których krajach dotychczasowe metody przynoszą najlepsze rezultaty, można się przekonać, patrząc na skalę logarytmiczną (powyżej). Oddaje ona dobrze tempo epidemii. I dla wspomnianej Korei czy Chin wykresy są już niemal płaskie - utrzymują się na jednym poziomie. To dobry znak. Dlaczego? Mała liczba nowych zachorowań pozwala zdusić epidemię i leczyć nowych pacjentów. Liczba aktywnych przypadków w takim układzie maleje. A w przypadku krajów europejskich o takiej sytuacji nie można jeszcze mówić.

Polskę szczyt zachorowań wciąż czeka

Ostatni dzień Polska zamknęła z nowymi 243 nowymi przypadkami. Rekordowy przyrost to 256 nowych infekcji w ciągu dnia. W przypadku Polski można jeszcze zauważyć, że urosła liczba wykonywanych testów. W sumie do tej pory mamy 61 tys. przebadanych próbek. W środę laboratoria przebadały 5,3 tys. próbek. Dzień wcześniej było to 4,3 tys.