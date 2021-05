KPO. Jarosław Kaczyński zagłosował za poprawką PSL. Jest stanowisko PiS

Poprawka klubu parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści dotyczyła wpisania do projektu ustawy preambuły. Pomysł jej wpisania tłumaczył z mównicy sejmowej szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Zgłaszamy poprawkę wprowadzającą preambułę do ustawy mówiącą o sprawiedliwym i transparentnym podziale środków uwzględniającym interes wszystkich Polaków. Kto za tym nie zagłosuje, ten chce coś zachachmęcić - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

- My rozmawialiśmy wcześniej z PSL-em i zgodziliśmy się na to, że ta preambuła zostanie przyjęta. Już w trakcie głosowań okazało się, że PSL zgłasza poprawki, głosuje też za odroczeniem posiedzenia Sejmu, więc to troszkę zmieniło atmosferę, a poza tym okazało się, że właściwie w ogóle nie powinno być poprawek - powiedział wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS), cytowany przez tvn24.pl.