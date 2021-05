Fundusz Odbudowy. Co to jest? Wyjaśniamy. Sejm zdecydował ws. Funduszu Odbudowy

Polityczne przepychanki nad unijnymi środkami

Każdy kraj może otrzymać pieniądze na podstawie Krajowego Planu Odbudowy. To dokument wskazujący, na co dane państwo chce przeznaczyć środki unijne z Funduszu Odbudowy. Rząd przesłał KPO do Brukseli 3 maja, co m.in. potwierdziła na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.