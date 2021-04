Fundusz Odbudowy. PO zaproponuje projekt "ustawy gwarancyjnej"

Platforma Obywatelska szuka swojej drogi na rozwiązanie kryzysu związanego z Funduszem Odbudowy, po tym jak Lewica porozumiała się z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie przegłosowania decyzji Rady Europejskiej . Borys Budka zaapelował do wyborców partii budujących Lewicę, żeby "wpłynęli na swoich liderów".

- Jest jeszcze czas, by wrócić do dobrej współpracy ugrupowań demokratycznych. Polacy muszą mieć pewność, że wspólnie zmienimy Polskę. Nie trzeba iść na kompromisy z władzą, nie trzeba paktować z diabłem; trzeba wspólnie walczyć z niesprawiedliwością i złem - przekonywał przewodniczący PO. Zwrócił się też do polityków Lewicy.