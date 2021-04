Rząd chce zmian dla przyszłych emerytów. I to w podatkach. Zyskać będzie można sporo

Co to oznacza dla seniora, który właśnie nabył prawa do emerytury? Otóż, jeśli zdecyduje się odłożyć decyzję o emeryturze na później i będzie wciąż czynny zawodowo - zatrudniony, czy to na umowie o pracę czy na zlecenie - do kasy państwa odprowadzi mniejszy podatek. Pieniądze trafią na IKE.