Konferencja premiera. PiS porozumiał się z Lewicą w sprawie Funduszu Odbudowy

Wcześniej wielokrotnie sprzeciw wobec ratyfikacji decyzji RE wyrażała Solidarna Polska. Niezgoda koalicjanta zmusiła Prawo i Sprawiedliwość do negocjacji z opozycją. Gotowość do rozmów w tej sprawie wyraziła Lewica .

Przedstawiciele tego ugrupowania wynegocjowali z rządem przyjęcie szeregu swoich postulatów. Robert Biedroń z Wiosny ogłosił na konferencji prasowej, że do szpitali powiatowych ma popłynąć 850 mln euro (Lewica początkowo chciała 1 mld euro). Natomiast 30 proc. z KPO trafi do samorządów, a kolejne 300 mln euro trafi na wsparcie dla branży gastronomicznej i hotelarskiej (pierwotnie Lewica postulowała o 400 mln euro).

Premier nie omieszkał pochwalić gotowości Lewicy do negocjacji. Zapewnił też, że wszystkie wynegocjowane postulaty przez opozycję zostaną włączone do Krajowego Planu Odbudowy. To właśnie ogłoszenie KPO jest warunkiem do uzyskania środków z Funduszu Odbudowy Gospodarki.