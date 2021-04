Krajowy Plan Odbudowy stawia na równość płci. Rząd dostrzegł, że kobiety bardziej doświadczyły skutków pandemii

Krajowy Plan Odbudowy zakłada wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. Kobiety i mężczyźni mają mieć takie same możliwości realizacji "osobistych potrzeb, aspiracji, czy talentów". Nie jest to jedyny równościowy postulat. KPO, do którego dotarł money.pl, zakłada, że realizowane w jego ramach projekty muszą być dostępne dla wszystkich, bez względu m.in. na pochodzenie, orientację psychoseksualną, wiek.