KPO. Diesle i benzyniaki znikną z centrów miast? Wyjaśniamy, co planuje rząd

Po największych polskich miastach za kilka lat mają się poruszać przede wszystkim niskoemisyjne samochody - taka wizja rysuje się przed czytelnikiem Krajowego Planu Odbudowy. "W miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., gdzie występuje przekroczenie poziomów szkodliwych substancji, wprowadzone zostaną nowe rozwiązania ustawowe w zakresie obowiązkowych stref czystego transportu" - czytamy.

Jak podają dalej twórcy KPO, "do stref, zgodnie z przepisami ustawy, wjazd będą miały jedynie pojazdy osobowe elektryczne, wodorowe oraz napędzane gazem ziemnym. Inne wyłączenia w zakresie zakazu wjazdu ustanawiane będą przez organy samorządowe i dostosowane do specyfiki konkretnych miast".

Wszystko jednak rozbija się o szczegóły. Zacznijmy więc po kolei. W KPO znalazły się zapisy o strefach czystego transportu, które odwołują się do szykowanej noweli przepisów przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dzięki nim zmniejszyć się ma zanieczyszczenie powietrza w miastach.

"Strefy czystego powietrza jedynym narzędziem poprawy powietrza"

Strefy czystego transportu w polskim prawie pojawiły się już w 2018 roku dzięki ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dotychczas jednak miasta powyżej 100 tys. mieszkańców miały dowolność w ich powoływaniu. Po nowelizacji ustawy, którą przygotowuje resort klimatu, będą musiały je wyznaczać.

- Strefy czystego transportu wreszcie mają szansę być wdrożone w Polsce we właściwy sposób. Dla mnie jest oczywiste, że bez takiego mechanizmu nie ma szans, aby w sensownym tempie doprowadzić do pozytywnej zmiany jakości powietrza w Polsce - mówi Bartosz Piłat, ekspert Polskiego Alarmu Smogowego.

Nasz rozmówca tłumaczy, że w dużych miastach dochodzi do kumulacji zanieczyszczeń z transportu. Dlatego zeroemisyjność i dobry transport zbiorowy, z punktu widzenia jakości powietrza, powinny być wspierane właśnie w największych ośrodkach i ich aglomeracjach. A dziś włodarze nie mają niemal żadnego wpływu na to, kto wjeżdża do miasta.

- Miasta mogą dzisiaj ulepszać jakość transportu zbiorowego i go promować, mogą podwyższać opłaty za postój. Ale to jest za mało. Takie przemiany nie sprawią, że na ulicach pojawią się zero- lub niskoemisyjne pojazdy - zwraca uwagę ekspert.

- Dlatego jedynym narzędziem do poprawy jakości powietrza będą strefy czystego powietrza. Jak się nie postawi wymagań, to po wsze czasy będziemy wiedzieli na ulicach 20- czy 15-letnie diesle, a to jest najbardziej szkodliwa grupa - podkreśla. Dodaje, że stan powietrza w Warszawie jest dzisiaj w takim stopniu, że cała stolica powinna stać się strefą czystego transportu.

Szereg wyjątków

Teoretycznie po strefie czystego transportu poruszać się mogą wyłącznie pojazdy elektryczne, wodorowe oraz napędzane gazem ziemnym. W praktyce jednak w noweli narzucającej ich powoływanie pojawił się harmonogram pojazdów, które mogą wjeżdżać do owej strefy. Wjadą do niej pojazdy spełniające normę:

w latach 2021-2025 co najmniej Euro 4 (norma obowiązuje od 2006 roku);

w latach 2026-2030 co najmniej Euro 5 (obowiązuje od 2011 roku);

w latach 2031-2035 co najmniej Euro 6 (obowiązuje od 2014 roku).

Nie oznacza to wcale, że np. samochody spełniające normę Euro 4, nie będą mogły poruszać się po strefie po 2025 roku. W projekcie jest zapis, że będą mogły wjechać do stref pojazdy nieuprawnione, jeżeli kierowca np. wjeżdża do niej, by pomóc osobom potrzebującym wsparcia w niezbędnych sprawach życia codziennego.

Nieuprawnionymi pojazdami będą mogli wjechać także mikro- i mali przedsiębiorcy działający w strefie lub też osoby w niej mieszkające (co wynika akurat z ustawy z 2018 roku). Rady poszczególnych gmin mogą też wytyczyć własne wyjątki.

Miasta mają uwagi

A co o samej reformie uważa Unia Metropolii Polskich zrzeszająca 12 największych polskich miast? Rzecznik UMP Rafał Szczepkowski przesłał nam uwagi organizacji do projektu KPO.

Czytamy w nich m.in. że wytyczenie stref czystego transportu będzie obowiązkiem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, jednak kwestie sfinansowania taboru tramwajowego czy ścieżek dla rowerów, które "są podstawowym narzędziem dla ich skutecznego wprowadzenia", zapisano wyłącznie w części pożyczkowej KPO. Brakuje natomiast szczegółów dotyczących spłaty owych pożyczek.

"Brak tu więc logicznego powiązania między wprowadzanym obowiązkiem a udostępnieniem odpowiednich narzędzi do jego realizacji" - czytamy.

Europa już ma strefy

Bartosz Piłat zwraca uwagę, że w Europie strefy czystego transportu nie są niczym nowym. W miastach europejskich funkcjonuje już około 250 takich stref.

- Jeżeli mieszkańcy i wjeżdżający do miast usłyszą, że za 2-3 lata samorządy wprowadzą takie strefy, to będą mieli czas, by się do tego przygotować. Zresztą samochody, w które wycelowane będą strefy, zaraz będą mieć po 20 lat, więc ich właściciele i tak będą je wymieniać. Rzecz w tym, żeby usłyszeli oni, że ich nowy pojazd powinien spełniać określone wymogi, choćby benzynowe - mówi Bartosz Piłat.

Ekspert podkreśla, że wymogi o niskiej emisyjności spełniają nie tylko nowe samochody, ale też takie sprzed kilku lat. Najistotniejsza jest kwestia ilości emitowanych pyłów i tlenków azotu. W ocenie eksperta prawdziwą rewolucją pod kątem jakości powietrza w polskich miastach byłaby szeroko zakrojona inwestycja w transport publiczny.

