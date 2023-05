Krajowa fasolka szparagowa znacznie droższa niż przed rokiem. Oto ceny hurtowe

mars 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale co w tym dziwnego, że droższa ? Co roku wszystko podnoszą, co to za wiadomość ?! Bo susza, bo za mokro, bo przymrozki, bo wichury, bo paliwo zdrożało, bo, bo, bo, bo nawozów nie ma i tak do usranej śmierci !