Kredyty frankowe. mBank zwiększył rezerwy na hipoteki walutowe

Polskie banku z uwagą obserwują wyniki orzeczeń sądowych w postępowaniach dotyczących kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Są tym żywotnie zainteresowane, bo niezadowoleni klienci złożyli setki pozwów, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.

Przykładowo, mBank na koniec września miał 3453 indywidualnych spraw frankowych o łącznej wartości roszczeń 795 mln zł. Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe indywidualne i pozwy zbiorowe związane z umowami frankowymi to 186 mln zł. W ramach pozwów indywidualnych 2498 postępowań o łącznej wartości sporu w wysokości 369 mln zł dotyczy klauzul waloryzacyjnych i zawierały roszczenia dotyczące orzeczenia częściowej nieważności umów – informuje "Rzeczpospolita".

W oczekiwaniu na dalszy rozwój wypadków, jego zarząd postanowił podnieść poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych we frankach z 66 mln zł na koniec czerwca do 132 we wrześniu. mBank zaznacza, że będzie monitorował te kwestie w kolejnych okresach i odpowiednio uwzględni potencjalny wpływ zmian orzeczeń sądowych.