Kredyty frankowe a wyrok TSUE. RPO: Banki mogą wprowadzać w błąd

RPO pisze do Związku Banków Polskich o tym, jak czytać wyroki TSUE. "Banki mogą stosować wobec swoich klientów nieuczciwe praktyki i mogą wprowadzać ich w błąd, co do przysługującej ochrony prawnej. Trzeba się temu przyjrzeć! Chodzi o franki szwajcarskie" - tak w piśmie przesłanym do Związku Banków Polskich zwraca się zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski.