Kredyty hipoteczne tanieją, a Polacy szukają mieszkań. Najchętniej tych z ogródkami

Od kilku tygodni możemy już bez przeszkód (pamiętając oczywiście o utrzymywaniu dystansu i noszeniu maseczek ochronnych) spacerować po parkach i lasach. W pogodne i ciepłe dni liczba osób odwiedzających te miejsca jest duża, co pokazuje, że Polakom brakowało możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Niektórzy z nas wolą nie wychodzić z domu bez wyraźnej potrzeby. Nie oznacza to, że nie chcą spędzać wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wolą jednak – na ile jest to możliwe – unikać zgromadzeń i odpoczywać w mniejszym gronie (np. najbliższej rodziny lub znajomych). Wszystko to powoduje, że wzrosło zainteresowanie niektórymi rodzajami nieruchomości.