Kredyty we frankach. PiS chce złagodzić ustawę, frankowiczom zostaną jedynie sądy

Dla banków to dobra informacja. PiS tą poprawką może złagodzić ustawę dotyczącą kredytów we frankach, choć zdaniem Tadeusza Cymańskiego - projekt nawet bez Funduszu Konwersji jest niezwykle potrzebny i stanowi ogromną pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Rezygnacja z Funduszu Konwersji byłaby korzystna dla banków, ale nie oznacza to, że unikną one konsekwencji finansowych. Już w 2017 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński zachęcał frankowiczów do "wzięcia sprawy w swoje ręcę". I wielu tak zrobiło, coraz więcej osób zgłasza się do sądów. Jak mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" radca prawny Klaudia Chróścik, sprawy frankowe już zalewają sądy, ale fala kulminacyjna dopiero przed nami.