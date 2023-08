Kryzys alkoholowy we Francji. Zamienią wino w spirytus

Kryzys związany z rosnącymi cenami energii i rosyjską inwazją na Ukrainę spowodował, że wielu europejskich kupujących stało się bardziej oszczędnych. Spadła też sprzedaż wina do Chin, a na rynkach eksportowych zwiększa się konkurencja.

W połowie sierpnia pisaliśmy, że Francuzi rozpoczną karczowanie winnic. Konsumpcja wina we Francji znacznie spadła w ostatnich latach na korzyść piwa i innych napojów. Doprowadziło to ceny do takiego poziomu, że dla wielu producentów win zrezygnowanie z prowadzenia interesu i uzyskanie odszkodowania jest lepszym rozwiązaniem niż kontynuowanie pracy.