Akcyza na alkohol po nowemu. Rząd przyjął projekt, który ma pomóc mniejszym producentom

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych – czytamy we wtorkowym komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .

Mali producenci mają skorzystać

Jak wyjaśniają przedstawiciele rządu, preferencje podatkowe będą polegać na obniżenie do 50 proc. podstawowej stawki akcyzy, dodaniu do przepisów definicji małego niezależnego producenta i wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

Na zmianach najbardziej mają skorzystać rolnicy i sadownicy (podmioty spełniające definicję małych producentów). "O wprowadzenie takiego rozwiązanie apelowali m.in. mali winiarze i cydrownicy. Dzięki nowym przepisom rząd będzie wspierać mały biznes i produkty made in Poland" – przekonuje kancelaria premiera .

Projekt wprowadza także elektronizację wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, poprzez objęcie tych przemieszczeń monitorowaniem w Systemie EMCS. Obecnie przemieszczanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE (tj. nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) odbywa się na podstawie tzw. uproszczonego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej.

W projekcie proponuje się także przesuniecie termin całkowitej elektronizacji ewidencji i innych dokumentacji akcyzowych zostanie przesunięty z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. Ma to zapewnić czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

To nie koniec zmian w akcyzie. Po Nowym Roku wódka po 50 zł

Projekt, którym zajął się rząd, to nie jedyne zmiany, jakie zostaną od przyszłego roku wprowadzone do przepisów akcyzowych. Pod koniec października Sejm przegłosował ustawę, zgodnie z którą od przyszłego roku stawka akcyzy na alkohol ma wzrosnąć nawet o 10 proc., a w kolejnych latach ma rosnąć o 5 proc. co roku.