Kryzys dotyka CERN. Planują oszczędzać energię elektryczną

Decyzja CERN podyktowana jest piątkową deklaracją Rosji: Gazprom do odwołania wstrzymał przepływ gazu przez Nord Stream. W ten sposób Putin chce uzależnić Europę do rosyjskich dostaw, co zmuszą ją do szukania oszczędności, magazynowania surowca, a także racjonalnego wykorzystania paliw przed zbliżającą się zimą. Wszystkie te działania mają zapobiec blackoutowi.

CERN zamierza oszczędzać

Większość dużych konsumentów energii planuje ograniczyć swoją działalność zimą, kiedy prąd i gaz ziemny wykorzystywane są do ogrzewania. CERN - ze względu na charakter wykonywanych badań - w szczytowym okresie prosperowania zużywa 200 MW energii (o jedną trzecią więcej niż znajdująca się w pobliżu Genewa). Dlatego Europejska Organizacja Badań Jądrowych przygotowuje plany wyłączenia niektórych akceleratorów cząstek w okresie największego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Nasze obawy dotyczą stabilności sieci, ponieważ robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec awarii w naszym regionie - powiedział Serge Claudet, przewodniczący panelu zarządzania energią w CERN.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych rozważa także wyłącznie Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC), jednak zanim to nastąpi, w pierwszej kolejność ograniczy działanie innych akceleratorów, co mogłoby uzyskać 25 proc. oszczędności. CERN jest w stałym porozumieniu z państwowym dostawcą energii elektrycznej. Na mocy ugody ośrodek zostanie poinformowany o konieczności zmniejszenia zużycia prądu, co pomoże uchronić funkcjonowanie LHC.

CERN może wyłączyć Wielki Zderzacz Hadronów

Serge Claudet zapowiada, że samo wyłączenie LHC pomoże zaoszczędzić kolejne 25 proc. energii. Niestety, wiąże to się z niedogodnościami. Urządzenie wymaga chłodzenia nadprzewodnikowych magnesów i utrzymaniu ich w temperaturze -271 stopni Celsjusza, co pozwala zaginać wiązkę cząstek, ale wymaga zużycia ogromnej energii. Dopuszczenie do rozgrzania magnesów opóźni rozpoczęcia kolejnych badań o kilka tygodni.

CERN w lipcu zintensyfikował pracę Wielkiego Zderzacza Hadronów. Wszystko to nastąpiło wskutek pierwszych doniesień Gazpromu, gdy zdecydował o zmniejszeniu przepływu gazu przez Nord Stream. Ograniczenie rosyjskiego paliwa miało wpływ na funkcjonowanie francuskich elektrowni jądrowych, które odnotowywały awarie.

Oszczędności zaburzają plan badań

Zapowiadane przez CERN oszczędności zostaną ujawnione przedstawicielom rządów finansujących działanie ośrodka pod koniec miesiąca. - Jeśli otrzymujemy budżet na naukę i dobrowolnie ją wstrzymujemy, aby oszczędzić energię, musimy upewnić się, że mamy wsparcie odpowiednich krajów - powiedział Serge Claudet.

Europejski Ośrodek Badań Jądrowych ma napięty harmonogram przeprowadzania eksperymentów. Akceleratory często pracują całą dobę. Jest to konieczne, by wygenerować wystarczającą liczbę zderzeń, by potwierdzić wyniki badań.

