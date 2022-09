Kryzys pojawił się w Polsce. Prezes PiS: wstrzymamy premie w spółkach państwowych

Jarosław Kaczyński spotkanie z mieszkańcami rozpoczął od krytyki reakcji na kryzysy poprzednich władz. Na pierwszy ogień prezes PiS wziął Leszka Balcerowicza. Jak stwierdził, to jego reforma doprowadziła do pierwszego poważnego tąpnięcia w czasach III Rzeczpospolitej, co doprowadziło finalnie do bezrobocia na ogromną skalę.