Kryzys w Chinach uderzył w pół miliona ludzi. Zarabiali fortunę, dziś ledwo wiążą koniec z końcem

Chiny już widzą, że pompowanie PKB przez bańkę na nieruchomościach nie działa. Już zapadły decyzje by dotacje, wsparcie, kredyty poszły na produkcję przemysłową którą wyeksportują, w tym głównie motoryzację. Już rozkręcili tak dotowaną produkcję, że produkują 2 razy więcej aut niż są w stanie sami wchłonąć. I wszystko to chcą wypchnąć na eksport. Jest tam multum firm, m.in. BYD które przez chwilę przerosło wartością Teslę. Same BYD zamówiło 60 statków do wożenia samochodów (każdy 9 tys. sztuk jednorazowo), a tych firm w Chinach jest wiele.... USA już się zorientowało i wprowadziło 100% cła na chińskie samochody, Turcy mimo montażu chińskiego auta jako swojego TOGG-a cła 40%. Europa na razie przebąkuje o tymczasowych paromiesięcznych cłach zróżnicowanych dla różnych firm chińskich, w tym dla BYD tylko nieco ponad 17%. A Chiny chcą zalać swoimi autami Europę, bo do USA nie mają co ich pchać. W ten sposób zaorać europejską motoryzację.