Chiny odpaliły kredytową bombę na skalę, jakiej nie było. Są nowe dane

Tak to jest jak z mieszkań zrobiono inwestycje. Dopóty ceny szybko rosły chętnych "inwestorów" było na pęczki. Dobili jednak do sufitu i nowych inwestorów brakło to i ceny lecą w dół. Jednak gdy ceny lecą w dół tym bardziej brak i lecą jeszcze bardziej. W Polsce jednak dzięki wsparciu polityków i kolejnym programom rządowym dosypującym kasy deweloperom udaje się utrzymać ciągły wzrost cen mieszkań. Jeśli wierzyć ekspertom opłacanym przez deweloperów jest jeszcze duży potencjał do wzrostu cen więc marto jeszcze inwestować w mieszkania. Niepokoić może tylko jeden fakt, że w Polsce jest już ponad 10% pustostanów. To kilkanaście razy więcej niż w Niemczech, Hiszpanii czy UK. Na razie jednak nikt tym się nie przejmuje bo nawet nowy pomysł rządu na poniesienie podatków od najmu jeszcze bardziej zwiększy liczbę pustych mieszkań.