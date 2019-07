Książeczki mieszkaniowe. Rząd ma na nie pomysł

Przypomnijmy, książeczki mieszkaniowe to relikt PRL-u. System został uruchomiony w 1950 r. i był obsługiwany przez państwowy bank PKO. Uczestnicy programu każdego miesiąca wpłacali stałą kwotę - tak, by uzyskać wkład własny na mieszkanie. By "dostać" nowe spółdzielcze mieszkanie lokatorskie, trzeba było uzbierać ówczesne 30-50 tys. złotych.