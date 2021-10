Kto i ile zyska na Polskim Ładzie? Skorzystaliśmy z rządowego kalkulatora

PRACODAWCA ; 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

BRAWO PIS i ZP !!! ZA PO/////PSL czyli ich rządów BYŁEM BEZROBOTNY ::: (((tak nas załatwił BALCEREK I JEGO EKIPA , KTÓRA DZIŚ URZĘDUJE W UE )))) no i byłem zarejstrowany jako bezrobotny w U P no i dano mi ofertę pracy:: pojechałem do owego ((((( pracodawcy))) a on mi proponuje prace za 2 zł h ::: no to ja go się pytam czy ty byś przyjoł prace u mnie za 2 zł h a on mówi że nie :: no to i ja mu powiedziałem to samo NIE!! tak poniżano ludzi bezrobotnych !!! TERAZ MAM WŁASNĄ FIRMĘ I NIGDY A TO NIGDY BYM NIE ZAPROPONOWAŁ PRACY ZA 2 ZŁ H !!!!!! TAK NAS PONIŻANO!!! NIGDY WIĘCEJ OPOZYCJI::::