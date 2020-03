Które sklepy będą zamknięte, które otwarte? Ministerstwo Zdrowia publikuje pełną listę

Handel wyborami tekstylnymi, odzieżą, obuwiem, meblami, sprzętem oświetleniowy, sprzętem RTV i AGD oraz artykułami piśmiennymi i księgarskimi w galeriach handlowych od dziś - 14 marca - jest zabroniony. Przepisy dotyczą sprzedawców działających w obiektach handlowych mających więcej niż 2 tys. metrów kwadratowych. I są to właśnie galerie.

Ministerstwo Zdrowia w nocy z piątku na sobotę opublikowało rozporządzenie dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. To dokument, który reguluje ogłoszone w piątek zamknięcie wielu placówek handlowych.

A zakaz sprzedaży zaczyna obowiązywać od soboty do odwołania. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wstępnie będzie to 10 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 20 dni. Gdyby i ten czas okazał się za krótki - przepisy będą rozciągnięte na dalsze 30 dni.

Do tego ograniczona jest do zera działalność gastronomiczna i rozrywkowa - niezależnie od miejsca, w którym znajdują się dane obiekty. Restauracje mogą się otwierać tylko, jeżeli przygotowują posiłki na wynos. O jedzeniu przy stoliku nie ma już mowy. I dotyczy to zarówno restauracji w galerii handlowej, i restauracji "na mieście".