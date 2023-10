Kupić paliwo na zapas? Ekspert: nie ma sensu

Robić zapasy paliwa? Ekspert: nie ma sensu

- Patrząc na notowania ropy Brent na giełdach światowych, widać gwałtowaną przecenę, co raczej sugeruje, że podwyżki cen paliw nie będzie. To raczej wskazuje, że w krajach unijnych, gdzie paliwo jest obecnie droższe niż w Polsce, ceny zejdą do poziomu oferowanego przez Orlen - powiedział ekspert, dodając, że 28 września baryła ropy Brent kosztowała 95 dol. a obecnie - 84 dol.