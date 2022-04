L4 po ustaniu zatrudnienia - komu przysługuje, kiedy można skorzystać?

Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie wypłacane pracownikowi w momencie niezdolności do pracy potwierdzonej badaniem lekarskim przez płatnika składek, czyli pracodawcę. W sytuacji, jeżeli pracownik w trakcie rozwiązania umowy będzie nadal przebywał na zwolnieniu lekarskim, wówczas przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zasiłek po ustaniu zatrudnienia?