tarczaantykryzysowa Łukasz Witczyk 21 minut temu

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę osobom objętym ubezpieczeniem społecznym, które są niezdolne do wykonywania pracy. Zasiłek chorobowy to jedno ze świadczeń pieniężnych, które wypłacane jest z ubezpieczenia społecznego w ramach ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje on ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

