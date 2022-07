Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Co warto wiedzieć?

Czym jest urlop rodzicielski?

Pracownik z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ma prawo do skorzystania z wielu urlopów, wśród których wyróżnić można urlop rodzicielski. To odpłatny urlop przysługujący danej osobie w związku z urodzeniem się dziecka. Nie można jednak utożsamiać go z urlopem macierzyńskim czy ojcowskim.